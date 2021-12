Lino rejeita e passa suspeição a Honorato

O julgamento do contrato da Arena Fonte Nova continua suspenso, após mais um pedido de "exceção de suspeição" feito nesta terça-feira, 25, no Tribunal de Contas do Estado.

A primeira sessão do TCE, realizada nesta terça, após as comemorações festivas do centenário do órgão, semana passada, tinha tudo para um ambiente ameno. De fato, na abertura dos trabalhos, os conselheiros se desmancharam em elogios aos servidores que organizaram o evento. A coordenadora da organização do centenário, auditora Telma Almeida Oliveira, chegou a ser homenageada com palavras e um buquê de flores, oferecido pelo conselheiro Marcos Presídio.

O clima mudou, no entanto, quando o presidente do TCE, conselheiro Inaldo da Paixão, começou a ler o expediente da sessão e informou que o conselheiro Pedro Lino havia "devolvido" a "suspeição" levantada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) para que ele deixasse de ser o relator da auditoria sobre o contrato da Arena Fonte Nova.

Lino respondeu que não se sentia impedido de continuar na relatoria. A partir daí caberia aos outros seis conselheiros decidir se ele permaneceria como relator. No entanto, Lino levantou "exceção de suspeição" em relação ao conselheiro Antônio Honorato.

Argumentou que Honorato não poderia julgar sua suspeição por ser seu "inimigo" e pelo fato de ter parentesco com o procurador Caio Druso, da PGE - que havia entrado com o pedido de "suspeição" de Lino.

O requerimento de "suspeição" é encaminhado à direção do TCE e ao conselheiro-alvo uma dia antes da sessão. Com isso Honorato preparou uma resposta ao pedido de Lino. Disse que os "laços familiares" entre ele e Caio Druso (eles são primos em quarto grau) não comprometeriam sua "imparcialidade" já que o procurador está representando a PGE no caso.

Além disso, Honorato expressou não se considerar "inimigo ou desafeto" de Lino. "Com ele apenas não mantenho relação social e não conservo afinidade pessoal, por não perfilhar nem concordar com a postura que ele assume no exercício de suas funções", disse.

Referiu-se especialmente ao "hábito" de Lino de "polemizar com os jurisdicionados do tribunal e promover declarações públicas em entrevistas na imprensa sobre questões submetidas a seu exame e do colegiado". Também questionou por que Lino não requereu sua "suspeição" em outros julgamentos. Disse que para não atrasar a apreciação do mérito do julgamento do contrato, declarou-se suspeito para atuar na "exceção de suspeição" de Lino.

Suspenso

Ante essa posição de Honorato, o conselheiro Gildásio Penedo Filho pediu ao presidente Inaldo da Paixão para que o julgamento da suspeição de Lino ocorresse para que a auditoria da Arena Fonte Nova pudesse ser apreciada.

No entanto, Inaldo ponderou que não poderia seguir o julgamento sem o pronunciamento do Ministério Público de Contas. Com isso, o julgamento permanece suspenso até o TCE resolver a suspeição.

Na mesma sessão, o conselheiro Honorato, que é relator do Conselho de Ética do Tribunal decidiu se considerar impedido e entregou a relatoria de denúncia feita pelo senador Otto Alencar (PSD) contra Lino. A relatora desse caso será a conselheira Carolina Costa.

