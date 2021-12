Lidivaldo Britto é nomeado desembargador

O procurador de Justiça Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto é o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Britto foi nomedo pelo governador Jaques Wagner para a vaga que constitucionalmente é reservada ao Ministério Público.

A lista, além de Britto, foi composta pelos procuradores de justiça Washington Carigé e Elna Leite Ávila. A nomeação do novo desembargador foi publicada na edição de hoje, 9, no Diário Oficial do Estado.

Como promotor de justiça, Britto começou a carrerira nas comarcas de Taperoá, Camumu e Valença. Em 1995 foi promovido para a titularidade da Promotoria de Justiça de Execução Criminal em Salvador.

Em seguida foi o primeiro titular da Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. Primeira especializada nessa área no País, a promotoria, criada em 1997, sob o comando de Britto efetuou diversas ações no momento em que houve um aumento considerável de casos de intolerância religosa, principalmente contra as religiões afro-brasileiras.

Secretário geral do Ministério Público em duas gestões, Britto chefiou a instituição de 2006 a 2008 e de 2008 a 2010. Até agora o novo desembargador atuava na Procuradoria de Justiça Criminal.

Britto é autor do livro Os Primos, que remonta a trajetória de sua família de origem libanesa na Bahia. Atualmente, ele prepara um livro sobre as conquistas e desafios das religiões afro-brasileiras no campo do direito.

