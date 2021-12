Lídice pede saída de Padilha do governo e critica “blindagem”

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) defendeu, neste domingo, 26, o afastamento do ministro Eliseu Padilha (PMDB-RS) da Casa Civil, depois da revelação feita pelo ex-assessor da Presidência José Yunes de que ele serviu de “mula” do ministro.

Amigo do presidente Michel Temer, que está na Bahia com a família passando o feriado de Carnaval na Base Naval de Aratu, Yunes disse que, por orientação de Padilha, recebeu um pacote no seu escritório de advocacia, em São Paulo, das mãos do doleiro Lúcio Funaro.

No envelope, segundo delação do ex-executivo da Odebrecht Claudio Melo Filho, estaria R$ 1 milhão oriundo da construtora para patrocinar a campanha do PMDB em 2014.

“Contaminação”

A senadora Lídice diz que não há como o presidente sustentar a manutenção de Padilha na Casa Civil. “O ministro (Padilha) já era para ser afastado. Brasília e o ambiente político já esperavam isso há muito mais tempo”, manifestou a senadora, ao deixar o camarote oficial do Campo Grande, por volta das 16 horas de ontem.

Lúcio Funaro foi preso em julho de 2016 na Operação Lava Jato. Era operador do ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), também preso em Curitiba desde outubro do ano passado.

Para Lídice, os fatos estão mostrando a “contaminação” do governo Temer com a Operação Lava Jato. Ela afirma que nem tudo ainda veio à tona por conta da “grande blindagem” da imprensa nacional e de setores do empresariado.

“Padilha só fica se impedirem as notícias de saírem”, afirmou a senadora, que neste Carnaval prestigiou os blocos de samba, esteve na saída do Olodum e do Ilê Aiyê e hoje participa da Mudança do Garcia – tradicional bloco marcado pela irreverência e protesto.

