Lídice diz que pode ser candidata à prefeitura

A senadora Lídice da Mata (PSB), que participou nesta quarta-feira, 3, da abertura oficial do Carnaval, afirmou que, nas eleições municipais deste ano, poderá ser candidata à prefeitura. No entanto, disse que uma coisa é certa: o partido manterá a oposição ao prefeito ACM Neto (DEM).

"Vamos estar com uma candidatura que expresse essa posição, podendo ser eu ou outros. Mas teremos uma definição clara do posicionamento a respeito da Bahia e Salvador", disse.

Em relação à avaliação de ACM Neto como melhor prefeito do Brasil, Lídice disse que "não se ganha eleição antes da hora. Temos muitos exemplos, inclusive do governador Paulo Souto, que era avaliado como melhor do país e perdeu a eleição. Esse negócio de melhor do Brasil é uma forma de avaliação fictícia, trabalhada com marketing político".

