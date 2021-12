Lídice diz que Cunha deu "caráter autoritário" à Câmara

A senadora Lídice da Mata (PSB) afirmou nesta sexta, 3, que o presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tem dado ao Poder Legislativo "um caráter autoritário, que não respeita a posição da maioria", ao falar sobre a aprovação da PEC que reduz a maioridade penal, de 18 para 16 anos, em casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.

"Eu lamento muito. Foi feita claramente uma manobra regimental para que a matéria, que perdeu no dia anterior, voltasse a votação", afirmou a senadora, ao participar do desfile do Dois de Julho.

adblock ativo