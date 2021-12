Lídice da Mata: 'PSB disputará para ganhar a prefeitura de Salvador'

Durante um seminário de formação política de mulheres do Partido Socialista Brasileiro (PSB), a deputada federal Lídice da Mata disse que o partido disputará para vencer as eleições de 2020 na capital baiana. A parlamentar afirmou que nomes serão discutidos, mas uma candidatura com chances reais de vitória para a prefeitura de Salvador é uma prioridade.

Lídice, que é presidente estadual do PSB, disse que a meta do partido é aumentar o número de vereadoras na Bahia, estimulando a candidatura de mulheres. “É preciso pensar na participação feminina não para cumprir cota, mas para ocupar os espaços na política”, disse.

Reunindo mais de 100 participantes, o evento contou com uma palestra da vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes (PSB), que já foi vendedora ambulante, líder comunitária e vereadora em Vitória.

Temáticas como a importância da participação de mulheres na política e violência contra a mulher também foram debatidas. Na ocasião, a capitã da Polícia Militar Sheila Barbosa falou sobre o trabalho de prevenção de violência doméstica no bairro Santa Cruz, em Salvador.

Participaram ainda do evento a secretária de Política para as Mulheres, Julieta Palmeira, o vereador Silvio Humberto e a deputada estadual Fabíola Mansur.

