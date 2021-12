Lídice da Mata defende intervenção popular no Brasil

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) disse, neste sábado, 30, em Feira de Santana, que o Brasil precisa de uma intervenção popular, e defendeu que o povo retome o protagonismo das decisões.

“Neste momento de instabilidade, com um presidente com baixa popularidade e tomando medidas que prejudicam a população, a única saída é antecipar as eleições, pois a cada dia há um escândalo e isso tem gerado vários conflitos. O povo decidindo os rumos do país pacificará a nação”.

A fala de Lídice foi durante evento da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e Jornal Grande Bahia.

