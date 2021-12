Lídice afirma que membros do PSL estão boicotando CMPI da Fake News: "Há um temor do presidente"

A deputada federal e relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, Lídice da Mata (PSB), afirmou, após participação em uma palestra sobre notícias falsas na Associação Baiana de Imprensa (ABI), que membros do Partido Social Liberal (PSL) estão boicotando a CPMI, pois têm medo de que se descubra algo contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), sua família ou contra o partido.

>> Bolsonaro tinha núcleo organizado de fake news, afirma Angelo Coronel

“Eu não estou entendo os motivos para tanto temor... Ou estou entendendo que haja uma razão para o temor. O PSL tem se comportado a todo momento com atitudes extremamente agressiva, no sentido de dizer que nós estamos querendo atingir o presidente da república. Ora, como o presidente pode ser atingido se ele nada tem haver com o assunto? Então, me parece que há um temor do presidente, de sua família e de seu partido em que se descubra algo. É notório que o seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL), integrou a coordenação de sua campanha nas redes sociais; talvez essa seja uma das razões”, afirmou a relatora.

adblock ativo