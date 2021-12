Líderes não têm consenso e reforma política trava

Os líderes dos principais partidos da Câmara dos Deputados já se reuniram em duas ocasiões ao longo desta terça-feira, 19, e nenhum consenso sobre como votar a reforma política foi atingido. Esta prevista mais uma reunião no Congresso para a noite desta terça, enquanto isso, nenhuma posição das bancadas se colocarão na pauta da sessão em plenário a criação do fundo partidário ou mudanças no sistema eleitoral. Também é possível que os deputados coloquem em votação a projeto de emenda parlamentar (PEC) 282, que determina a cláusula de barreira e o fim das coligações.

Luis Zarattini, líder do PT na Câmara, exalta que o partido luta para não permitir a volta do financiamento privado. “Somos contra essa forma de financiamento que só levou a criminalização da política”. No entanto, Zarattini revela a preocupação do PT em aprovar um financiamento público para as campanhas já nas eleições de 2018. “Onde consigamos retirar recursos que hoje são destinados aos partidos políticos, como fundo partidário, as multas, e direcionar estes recursos para um fundo eleitoral”, ele destaca.

À noite, o petista espera que os líderes partidários consigam um consenso para votar a PEC 282 e na quarta a PEC 77. “Se não aprovar, teremos eleições difíceis, tumultuadas”, pondera Zarattini, que não quer permitir perder a votação da reforma política para o Supremo Tribunal Federal (STF). “Fica ruim para o Congresso se o STF decidir o que vai ser feito nas leis eleitorais”, afirma.

O discurso é diferente com Jovair Arantes (PTB-GO), líder das minorias na Câmara, contrário principalmente a criação de um fundo partidário. “Isso é assunto para se discutir com a sociedade. Um fundo para ser abastecido com emendas? E os municípios ficam sem estas emendas que precisam para a educação e saúde. É errado”, contesta o deputado.

Para Arantes, o consenso está distante e as eleições de 2018 devem ser com as mesmas regras do último pleito no Brasil. “Tem que votar a PEC até o dia 7 de outubro. Até o dia 6 tem que definir as regras do jogo e em 15 dias não dá. O PTB é contra o que querem”.

