Líderes do PSDB e PT comentam mudanças na Casa Civil

Os deputados federais Afonso Florence e Antônio Imbassahy, líderes do PT e PSDB na Câmara Federal, respectivamente, repercutiram, nesta quarta-feira, 16, a escolha do ex-presidente Lula para chefiar a Casa Civil no governo da presidente Dilma Rousseff, que estará na sexta, 18, em Feira de Santana para entregar 1.656 residências do Programa Minha Casa, Minha Vida. O ato de entrega, que será realizado no bairro Conceição II, Rua Itatiaia, às 10h, poderá ter a presença do agora ministro Lula.

"A autoridade da presidenta é dada por mais de 50 milhões de votos. Ela é inquestionável. Por isso eu reitero que não tem o menor cabimento a oposição querer nomear ministro. Se a oposição quiser nomear, tem que ganhar eleição", disse Afonso.

Imbassahy, por sua vez, classificou a ida de Lula para a Casa Civil como um deboche com a população e com os manifestantes brasileiros que foram às ruas no último domingo. "Em vez de se explicar e assumir as suas responsabilidades, o ex-presidente Lula preferiu fugir pelas portas dos fundos. Vai assumir um ministério para garantir foro privilegiado e escapar do juiz Sérgio Moro. É uma confissão de culpa".

O presidente estadual do PMDB, Geddel Vieira Lima, diz que "a medida apequena Lula" . Já o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, afirma que a chegada de Lula tem o intuito de ajudar na governança. "Tem experiência e pode dar sua contribuição".

