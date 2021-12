Líderes da oposição na Bahia participam de protesto contra governo

Líderes baianos dos partidos de oposição ao governo federal participaram da manifestação contra o governo federal e a corrupção realizada na manhã deste domingo, 15, no Farol da Barra, em Salvador. Entre os presentes, estavam, por exemplo, os deputados federais José Carlos Aleluia, presidente do DEM na Bahia, e Antônio Imbassahy, do PSDB, além de deputados estaduais e vereadores das legendas.

Os políticos que mais chamaram a atenção no protesto, porém, foram os líderes do PMDB na Bahia, o ex-ministro da Integração Nacional do governo Luiz Inácio Lula da Silva, Geddel Vieira Lima, presidente da legenda no Estado, e seu irmão, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, ex-vice-líder do governo Dilma Rousseff no Congresso. "O que essas manifestações no Brasil inteiro refletem é um sentimento de 'basta' da população para o governo Dilma", disse Geddel.

Na Bahia, o PMDB, que integra a base do governo federal, faz oposição ao PT, que governa o Estado, e integrou a campanha à Presidência do senador Aécio Neves (PSDB) - Geddel foi candidato ao Senado na chapa encabeçada pelo DEM, que lançou o ex-governador Paulo Souto como candidato ao executivo estadual.

Já o deputado Aleluia disse acreditar que "ainda é cedo" para ponderar a possibilidade de impeachment de Dilma. "Ainda não é o momento (para o pedido de afastamento da presidente), mas é uma possibilidade que não pode ser descartada", disse.

