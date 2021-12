Líder do PSL diz que Bolsonaro pode "naufragar na primeira viagem" em novo partido

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, foram os principais alvos de críticas do senador Major Olímpio (PSL-SP), que esteve em Salvador nesta quinta-feira, 21, para realizar uma palestra no 1º Congresso do Instituto de Direito Militar na Bahia.

Durante entrevista à imprensa, o senador falou sobre a campanha que encabeça para fomentar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra Dias Toffoli, para criar o ambiente favorável ao impeachment do presidente do Supremo. “Estamos pedindo isso o tempo todo (CPI), e, inclusive, o impeachment dele (Toffoli) também. Ele tem usurpado competência de outros poderes com um posicionamento que é além do que tem que ter o guardião da Constituição e o presidente do Supremo”, criticou o senador.

Questionado sobre a votação no STF a respeito do compartilhamento de dados fiscais e bancários para início de investigação criminal, o senador cobrou do Supremo uma atitude digna e, mais uma vez, criticou o posicionamento contrário de Toffoli. “A manifestação de votos dele (Toffoli) em relação ao compartilhamento de dados de investigação da Receita já era esperada. Me parece que o Alexandre de Moraes estava votando, e não sei se já terminou o voto, totalmente contrário (enquanto o senador dava entrevista, o ministro do STF terminava seu voto a favor do compartilhamento de dados, posicionamento contrário ao voto de Toffoli). Vamos ver se o Supremo vai tomar uma atitude digna, que a população quer, espera e merece”, lamentou o senador.

Lula

Outro alvo do senador paulista foi o ex-presidente Lula. A convocação feita por Lula, em um discurso na cidade de São Bernardo logo após sair da prisão, para que os militantes do partido ataquem e não apenas se defendam, utilizando como exemplo os movimentos de rua realizados no Chile e na Bolívia, irritou o senador.

Major Olímpio recorreu à Procuradoria-Geral da República (PGR) para solicitar um mandado de prisão preventiva para o ex-presidente e prometeu acionar a Lei de Segurança Nacional se necessário. “Porque, logo que ele (Lula) saiu, ele voltou a delinquir. E, no momento que ele diz que a conduta não tem que ser de proteção e sim de reação, como está se fazendo no Chile, Bolívia, ele está incitando a quebra de ordem e praticando claramente crimes”, explicou o senador.

Bolsonaro fora do PSL

O senador, que é líder do PSL no Senado, lamentou a saída do presidente Jair Bolsonaro da sigla, que, segundo ele, “embarcou no Titanic e deve naufragar na primeira viagem”.

“Acho que quem mais perdeu com tudo isso foi realmente o presidente da República. O presidente foi insuflado pelos filhos e por pessoas que o cercam, que têm um projeto de poder pessoal. O presidente Bolsonaro não tem, ele é um idealista”, pontuou o senador.

Major Olímpio afirmou ainda que não houve um rompimento do PSL com Bolsonaro. “Não houve um rompimento nosso com o Jair Bolsonaro, com as bandeiras que ele colocou na campanha. E ele, para nossa tristeza, resolveu deixar o partido”, lamentou.

