Líder do PSDB no Senado comemora decisão do TRF-4 sobre Lula

Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado, afirmou minutos após o desfecho do julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, que está convicto da decisão da Justiça na manutenção da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda teve a pena aumentada para 12 anos de prisão e o torna inelegível às eleições de outubro deste ano. “É preciso aplaudir o trabalho que a Justiça fez e aplaudir a democracia brasileira”, disse o senador.

No entendimento de Bauer, a condenação do ex-presidente não e cabível de suspeitas e seguiu os ritos do Poder Judiciário. “Tenho convicção de que a justiça, tanto na instância inicial em Curitiba, como agora perante a turma de Porto Alegre, analisou todas as informações e tomou a decisão correta, porque se existe crime, deve ser punido; o crime não pode compensar no país”.

A condenação por unanimidade – os três desembargadores em favor de mantê-la – na tarde desta quarta-feira, 24, acredita Bauer, é um marco na política nacional. “Se alguém descumprir as leis no país, fica claro que, a partir desta decisão, que a lei vale para todos e a justiça cumpre seu papel”.

