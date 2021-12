Líder do PR na Câmara pede volta de Lula à Presidência

O líder do PR na Câmara, Bernardo Vasconcellos (PR-MG), divulgou nesta segunda-feira um manifesto assinado por 20 deputados da sigla e pediu a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Vasconcellos, que comanda uma bancada de 36 parlamentares, afirmou que o Brasil precisa de um "reencontro com os princípios da aliança de 2002", quando Lula foi eleito pela primeira vez.

O ex-presidente, segundo Vasconcellos, é o líder que tem condições de lidar com o atual cenário econômico. "Entendemos que o momento de crise, dentro e fora do País, reivindica a força de uma liderança política com a experiência e o brilho de Luiz Inácio Lula da Silva", diz o manifesto divulgado pelo deputado.

Pregando a necessidade de criar uma nova união entre o "capital e o trabalho", em referência ao vice escolhido por Lula, o empresário José Alencar, o líder do PR argumentou que o governo do ex-presidente garantiu crescimento econômico e distribuição de renda.

Depois de ler o manifesto, o parlamentar pendurou na sala da liderança do PR na Câmara uma foto do ex-presidente. Ele ponderou que a posição assumida pelos deputados da legenda não significa um rompimento com o governo e que os deputados do PR continuarão votando com o governo. O pedido de "volta, Lula" oficializado hoje pela bancada da Câmara, segundo Vasconcellos, visa "sensibilizar" o próprio ex-presidente.

"Estamos com uma crise mundial que exige, na nossa opinião, a experiência que o presidente Lula tem", disse Vasconcellos. O deputado não consultou o ex-presidente Lula ou mesmo o presidente do partido sobre a manifestação da maioria da bancada. "Ninguém disse que não queremos a Dilma; nós queremos o Lula."

