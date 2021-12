Líder do MST quer ser prefeito de Vitória da Conquista

Acostumado a liderar ocupações de fazendas patrocinadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, Márcio Matos vai disputar a indicação do PT para ser candidato a prefeito do município de Vitória da Conquista em 2016. Ele é uma das principais lideranças do MST-BA e integrante da coordenação nacional da entidade.

Ligado à tendência interna petista Esquerda Popular Socialista (EPS), o nome de Matos foi apresentado na terça-feira, 29, na reunião da executiva municipal do PT em Conquista.

Conforme o PT, ele deve se desligar da direção nacional do MST até o final do ano para se dedicar à política e ao fortalecimento do partido em Conquista.

O PT só deve definir o nome do candidato no próximo ano. Matos é ligado politicamente ao deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), outro líder histórico da luta pela posse da terra na Bahia.

O partido governa Vitória da Conquista há 19 anos, município considerado um dos fortes redutos do partido na Bahia.

