Líder do MST pede que militantes ocupem prefeituras contra reformas

Líder do MST, João Pedro Stédile convocou os militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) para ocuparem as prefeituras de suas cidades. O objetivo é fazer com que os prefeitos pressionem os congressistas a barrarem a reforma da Previdência, proposto pelo governo do presidente Michel Temer.

O apelo de Stédile foi feito nesta quarta-feira, 11, durante o 29º Encontro Nacional do MST, que acontece no Parque de Exposições, em Salvador, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Stédile argumenta que é necessário defender os avanços trabalhistas e sociais. Para isso, o MST pretende, segundo ele, realizar uma série de atos pelo Brasil com o objetivo de protestar contra as reformas propostas pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB).

As ações devem acontecer inicialmente nos municípios, como as ocupações propostas por ele, mas depois migrar para Brasília entre os meses de julho e agosto.

