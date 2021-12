Líder do MDB será relator da indicação de Kassio ao STF

O desembargador Kassio Nunes já sabe quem será o relator de sua indicação para uma vaga no STF. Trata-se do Líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM). Kassio passará por uma sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), órgão interno do Senado.

A escolha de Braga é uma forma de adiantar os trabalhos na comissão, uma vez que a indicação de Kassio não havia chegado ao colegiado da CCJ até hoje de manhã. Braga foi escolhido pela Senadora Simone Tebet (MDR-MS).

A expectativa, segundo interlocutores, é que Braga entregue um relatório sobre a indicação de Kassio até a próxima quarta-feira (14), uma semana antes da sabatina, que está marcada para o dia 21 deste mês, uma quarta-feira.

