Líder do governo diz que Louos será votada somente em 2016

O líder do governo na Câmara Municipal de Salvador, Joceval Rodrigues (PPS), disse que a votação da nova Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos) da capital deve ocorrer somente em 2016.

O vereador disse que, primeiro, ocorrerá a votação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e de outros quatro projetos importantes para o Executivo municipal. "O Estatuto da Cidade estabelece que a Louos só pode ser votada após a tramitação do PDDU", justificou Rodrigues.

Nesta semana, segundo o líder do governo, a intenção é votar também projetos de vereadores que não sejam polêmicos. Dentre os projetos do Executivo estão o que reorganiza a defesa civil do município e a que concede desconto de IPTU para clubes sociais.

"Teremos uma reunião entre os líderes de bancadas amanhã (terça-feira) pela manhã e definiremos isso", disse o líder do governo na Câmara, Joceval Rodrigues.

Ação do MP

Em setembro, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) moveu uma ação para que a Câmara Municipal garantisse a participação popular nas discussões dos projetos do PDDU e da Louos.

Os vereadores precisam ainda organizar a pauta para a votação do Lei Orçamentária Anual (LOA). O recesso da Casa só pode ocorrer após a aprovação da peça orçamentária.

