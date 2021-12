Líder do governo diz que Barros vai prestar depoimento à CPI esta semana em caso Covaxin

Em um esforço de estancar a sangria desde as denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou, nesta segunda-feira, 28, que solicitou ao presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), que o deputado Ricardo Barros (PP-PR) seja convocado a prestar depoimento na comissão ainda nesta semana.

Barros, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, teria sido apontado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como tendo "um rolo" no Ministério da Saúde que envolve a compra das vacinas Covaxin, contra a Covid-19, segundo versão apresentada na sexta-feira, 25, à CPI pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, Luis Ricardo Miranda, que é servidor da área de importação do Ministério da Saúde.

Segundo Bezerra, Ricardo Barros quer ir à CPI para "refutar e rechaçar todas as alegações, ilações que foram trazidas durante o depoimento dos irmãos Miranda".

O líder do governo na Câmara, em nota, negou que tenha relação com a compra das vacinas da Covaxin e disse que o "rolo" a que Bolsonaro teria se referido era uma compra de R$ 20 milhões em medicamentos de alto custo feita em 2018, quando Barros era ministro da Saúde do governo Michel Temer. Os remédios nunca foram entregues.

Na ocasião, o governo comprou os medicamentos da Global Gestão de Saúde, empresa que é sócia da Precisa Medicamentos, companhia que representa o laboratório indiano Bharat Biotech no Brasil, fabricante da Covaxin. Ambas as empresas são de propriedade de Francisco Maximiano.

Para Bezerra, nenhum dos fatos trazidos até o momento indicam "qualquer irregularidade" na compra da Covaxin, cujo contrato, de R$ 1,6 bilhão, é para o fornecimento de 20 milhões de doses.

"O TCU se manifestou preliminarmente em relação a esse contrato, não foi apontada nenhuma irregularidade, não existe nenhum sobrepreço em relação à Covaxin", argumentou o político.

De acordo com Bezerra, o presidente Jair Bolsonaro "tem compromisso com a transparência, com a verdade e com a regularidade das ações do seu governo", e é o maior interessado em ter todos os atos do governo acontecendo dentro da lei.

