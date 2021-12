Líder do governo Dilma constata que reforma fracassou

O senador Humberto Costa (PT-PE), líder do governo no Senado, acha que a reforma política fracassou. "Como a reforma exige que haja votação nas duas casas (Câmara e Senado), pelo menos 90% do que a Câmara aprovou acredito que o Senado não vai concordar. E aí deve apresentar outra proposta que deve voltar para a Câmara. Até que haja um texto minimamente comum que seja consensual vai ficar esse jogo pra lá e pra cá", declarou na tarde dessa quinta-feira, 11, durante o congresso do PT que está sendo realizado no Hotel Pestana.

Ele disse ter sido muito pouco a aprovação do fim da reeleição. "E a outra coisa é o seguinte, dependendo da posição do Supremo Tribunal Federal sobre a votação que aconteceu na Câmara em relação ao financiamento empresarial de campanhas eleitorais pode haver uma mudança em função da Ação Direta de Inconstitucionalidade que a OAB entrou no STF sobre o financiamento", lembrou. A Câmara aprovou a manutenção do financiamento privado, enquanto a tendência do Supremo é rejeitar esse modelo.

O senador desdenhou das ameaças do presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Costa (PMDB-RJ) que daria o "troco" caso o STF desfaça o que os deputados aprovaram. "Como é que ele vai dar troco no Supremo?".



A idéia do PT de fazer campanha por uma constituinte exclusiva para realizar a reforma política perdeu força, na visão de Humberto Costa. "Nesse momento não há força para fazer isso. O Governo passa por dificuldades, o PT também vive um momento de dificuldade. Acho que temos que pensar isso num novo momento. Agora é tentar salvar alguma coisa desse aí. Não sei se é possível. Acho que não".

