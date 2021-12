Líder da oposição vê distorções sobre projeto do ITIV

O vereador Luiz Carlos Suíca (PT), que é líder da oposição na Câmara Municipal, disse que discorda da afirmação do prefeito da capital, ACM Neto, segundo quem "a bola da vez" para aprovação do projeto do ITIV estaria na mão da oposição.

"Não está na mão da oposição porque temos aprovado diversos projetos do executivo", disse o petista, que complementou: "O projeto é do Executivo. Ele (o prefeito) tem todo o direito de retirar o projeto".

Suíca reconhece que o projeto beneficiaria, se fosse aprovado, os terreiros da capital baiana, que teriam isenção de IPTU, entretanto ponderou: "Eu sou adepto de religião de matriz africana, mas não posso votar um projeto olhando apenas esse interesse". O petista entende que há distorções na proposta de pagamento e parcelamento do ITIV, em visão similar à do vereador Edvaldo Brito (PTB).

Suíca discorda da cobrança antecipada do imposto, defendendo que somente deveria ocorrer no momento da transmissão do imóvel, sendo que o projeto também deveria beneficiar os que possuem imóveis antigos. "Concordamos com o parcelamento do imposto em doze vezes, mas sob esta condição. A oposição está aberta para discutir e melhorar o projeto", disse Suíca.

Imbróglio

Vereadores governistas entendem que a isenção de IPTU para terreiros e o projeto de parcelamento do ITIV para imóveis novos podem estar no mesmo projeto. A oposição diz que o projeto privilegia o mercado imobiliário, o que os governistas não negam: uma das intenções do parcelamento do ITIV é estimular novos empreendimentos, gerando empregos no setor.

Quanto à isenção de IPTU para terreiros, parece haver, como avaliam alguns, disputa política e de egos. Edvaldo Brito não teria gostado de ver seu nicho ser invadido pelos governistas; e os governistas dizem que querem melhorar projeto elaborado por Brito, que não atingia terreiros sem CNPJ.

