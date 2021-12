Líder da oposição na CMS, Sidninho vai a evento de Neto e faz elogios ao gestor

O vereador Sidninho (Podemos), líder da oposição na Câmara de Salvador (CMS), protagonizou um fato inusitado nesta terça-feira, 3. Aliado do governador Rui Costa (PT), o legislador soteropolitano participou de um ato do prefeito ACM Neto (DEM) no bairro da Mata Escura, onde o democrata autorizou a implantação de uma ligação viária entre a BR-324 e a localidade.

No palanque do prefeito, Sidninho fez discurso e dirigiu elogios a ACM Neto e ao vice Bruno Reis (DEM), pré-candidato ao Palácio Thomé de Souza nas eleições de outubro.

"Essa obra dá uma nova identidade à Mata Escura, reconhece a importância desse bairro. Foi fruto de um projeto do Executivo, do qual fui relator e votei pela aprovação. Conseguimos recursos federais para esta obra, e isso é a fórmula do sucesso. Mata Escura é uma pequena demonstração do que vem acontecendo na cidade", disse o vereador.

Em seguida, Bruno Reis agradeceu aos vereadores que apoiaram a aprovação de um empréstimo na Câmara para viabilizar a obra no bairro. Mas teve agradecimento especial ao oposicionista. "Pela primeira vez na cidade de Salvador, o líder da oposição vem ao palanque do prefeito para discursar e reconhecer o trabalho que está sendo feito. Eu ouço muita gente falar em nova política. Essa é a nova política. É política do trabalho para mudar a vida das pessoas", afirmou.

O prefeito ACM Neto também fez afago ao líder oposicionista. "A sua presença aqui não é demonstraçaõ de nada mais do que maturidade e responsabilidade na vida pública. Vejam, o que é importante para a cidade merece ter a valorização e apoio da oposição", disse o democrata.

