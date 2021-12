Líder colocará para votação de projeto da PM

A transferência da prerrogativa de punir policiais militares do Comando da PM para o secretário da Segurança Pública, contida no Projeto de Lei nº 20.884/2014, que trata da organização básica da Polícia Militar e dos Bombeiros, em tramitação na Assembleia Legislativa, acendeu, novamente, o sinal amarelo, na relação entre a PM e a administração do governador Jaques Wagner. Insatisfeitos, os oficiais se manifestaram contra a mudança em uma carta encaminhada ao governador em agosto onde, em 22 páginas, expõem suas razões e citam vários artigos das constituições federal e estadual, além de normas hierárquicas em contrário à modificação.

O documento denominado "Colegiado dos Coronéis" e assinado por 29 coronéis da PM tem sido o principal mecanismo de pressão dos oficiais para tentar barrar a aprovação do projeto com o polêmico artigo. Semana passada, o governador em exercício Otto Alencar, a pedido do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zé Neto (PT), retirou o projeto, que deve ser apresentado nesta terça-feira, 11, junto com outros em caráter de urgência urgentíssima que permite passar na frente das outras matérias da Casa. A Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia (AOPMBA), conhecida como Força Invicta, pretende entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) caso o governo consiga aprovar a matéria.



Impasse



Zé Neto assegura que o impasse teria sido resolvido com uma mudança no artigo questionado. As punições a militares seriam aplicadas pelo governador do estado, e somente em casos excepcionais essa prerrogativa, a critério do chefe do Executivo, seria atribuída ao secretário da Segurança Pública. O petista disse que conversou com coronéis semana passada e eles teriam concordado com o ajuste. "O resto é política para atender aos interesses de alguns setores da oposição. Vou colocar a matéria para votação nesta terça por acordo de lideranças; se não for possível, votaremos na próxima semana", disse.

O presidente da Força Invicta, tenente-coronel Edmilson Tavares, declarou que a mudança não atende ao que a oficialidade quer. "O governador, comandante supremo da PM, já tem o poder de punir garantido na Constituição, o que não é correto transferir essa função para o secretário da Segurança Pública. Num caso desse, o comandante da PM perderia sua prerrogativa, e isso ofenderia toda a tropa", disse Tavares.

Na carta dos coronéis é dito que, "caso a proposta de previsão de punição aplicada pelo secretário da Segurança seja aprovada, causará um conflito de competência para julgamento de tais ações, pois a competência para julgamento de secretário de estado é do Tribunal de Justiça, conforme previsão da Constituição do Estado da Bahia".



Cita ainda que a aplicação de punição disciplinar a policial militar "por agente político estranho aos quadros da organização militar que não o seu comandante em chefe ofende sistemática da Constituição Federal".



Após citar artigos e trechos de decisões em favor do que defendem, os oficiais pedem providências ao governador, citando o maior orador sacro da língua portuguesa, o padre Antonio Vieira : "(...) não hei de pedir, pedindo, senão protestando e argumentando; pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça".



Estranho

O diretor da Faculdade de Direito da Ufba, advogado Celso Castro, disse que, de fato, em princípio, é estranho pelo ordenamento constitucional uma mudança por meio de lei estadual, da organização das polícias militares. "A PM é um órgão auxiliar das Forças Armadas, tem um tratamento bem específico na Constituição. Fora o governador, que é o comandante supremo, não se pode pedir a um civil para punir militares", declarou.

Wagner enfrentou duas greves da PM nos seus oito anos de governo e muitos dos seus colaboradores e aliados acham que ele está mexendo com fogo ao querer mudar uma norma tradicional da Polícia Militar.



O deputado estadual eleito soldado Marco Prisco (PSDB), que comandou as duas greves da corporação, também é contra a subordinação administrativa dos policiais militares ao secretário da Segurança Pública.



Ponderou, no entanto, que a mudança só do item do projeto não o deixa "mais vantajoso aos 27 mil homens da tropa".

