Lewis Hamilton vence o GP do Bahrein de F1

O piloto inglês Lewis Hamilton venceu o grande prêmio do Bahrein, a primeira prova da temporada de 2021 da Fórmula 1, disputada neste domingo, 28, no circuito de Sakhir, com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, em segundo e o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, em terceiro.

O heptacampeão mundial largou na segunda posição, atrás de Verstappen, que dominou todas as sessões de treinos livres e classificação.

No Bahrein, o piloto da Mercedes ainda bateu o recorde de voltas em primeiro lugar, ultrapassando a marca de 5.111 que pertencia ao alemão Michael Schumacher, e além disso ampliou para 96 o recorde de vitórias na categoria.

Completaram as dez primeiras posições neste domingo.

adblock ativo