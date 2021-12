Lewandowski evita polemizar sobre decisão de Barbosa

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski preferiu não alimentar a polêmica e esquivou-se de perguntas em relação à medida do presidente da Corte, Joaquim Barbosa, de anular decisões proferidas por Lewandowski durante o recesso do STF e férias de Barbosa.

"Não vou me pronunciar sobre o assunto", afirmou, nesta sexta-feira, 14, após a solenidade de posse do desembargador Antônio Carlos Mathias Coltro como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

As decisões do presidente do STF restauraram liminares que impedem o aumento do IPTU nos municípios de Caçador (SC) e São José do Rio Preto (SP). Lewandowski havia liberado os reajustes. Barbosa também cassou a decisão do ministro que determinava a análise imediata do pedido feito pelo ex-ministro José Dirceu para trabalhar fora do presídio da Papuda, em Brasília.

Questionado se manteria a postura de Barbosa quando assumir a Corte, no final deste ano, Lewandowski afirmou que "cada um tem personalidade e seu modo de ser".

