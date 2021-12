Lewandowski afirma que levará sessão até 2h30 da manhã

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que preside o julgamento final do impeachment no Senado, afirmou na tarde desta terça-feira, 30, que a previsão é de que a sessão de hoje vá até às 2h30 da manhã. Após o discurso do líder do PSDB, Cássio Cunha Lima (PB), o presidente do Senado irá suspender a sessão por uma hora para que os senadores possam jantar.

