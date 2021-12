Leo Prates é eleito presidente da Câmara de Vereadores

Como já era previsto, o vereador Leo Prates (DEM) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Salvador em votação nesta segunda-feira, 2. O A TARDE já tinha antecipado o favoritismo do democrata, que contava com apoio de ampla maioria dos colegas.

Apenas Hilton Coelho (PSOL) e Marta Rodrigues (PT) não eram favoráveis à candidatura de Prates, que foi eleito com 40 votos. Hilton e Marta, que também disputavam a vaga, receberam um voto cada. Um vereador votou em branco.

Emocionado com a vitória, Leo Prates citou em seu discurso Martin Luther King e ressaltou que não vem de família com tradição política. Afirmou que pretende trazer de volta à Casa o Câmara Itinerante e criar a escola do legislativo, como forma de aproximar a Casa da população.

Ele também agradeceu ao prefeito ACM Neto, aos colegas vereadores e à família. "Não tenho vergonha de dizer que aprendi com o PCdoB a construir movimentos coletivos, a dialogar", disse.

Antes de começar a votação, Prates elogiou a atuação de Paulo Câmara (PSDB) no comando da Casa há quatro anos. "Temos muito a avançar, mas não posso ser injusto. Paulo Câmara assumiu há quatro anos com cenário de PDDU judicializado, Câmara com renovação de 56%. É inegável que ele conseguiu aprofundar uma série de ações na casa. Comparando a produção legislativa com a assembleia legislativa, nós damos de pau. Plano de cargos e vencimentos para os servidores é uma herança bendita", afirmou.

Os vereadores Heber Santana (PSC), Cláudio Tinoco (DEM) e Geraldo Júnior (SD) fizeram discursos se despedindo da Câmara, após a votação. Heber assumirá uma vaga na Assembleia Legislativa, enquanto Tinoco e Geraldo serão secretários na gestão do prefeito ACM Neto.

