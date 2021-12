Leo Prates apresenta mesa diretora para dirigir Câmara

Faltando quatro dias para as eleições da presidência da Câmara Municipal de Salvador, a chapa para a mesa diretora do vereador Leo Prates (DEM) – candidato que já conseguiu a maioria dos votos necessários para a vitória – foi formada após intensos debates entre as forças políticas do Legislativo.

A eleição ocorre no próximo dia 2 de janeiro e deve confirmar Prates como novo presidente da Casa para o próximo biênio. Além do democrata, o vereador Hilton Coelho (PSOL) também colocou o nome na disputa pelo comando do Legislativo, sem no entanto conseguir apoio de outros colegas.

Os nomes que vão ocupar a mesa diretora foram confirmados por aliados de Leo Prates. Os doze postos da mesa serão ocupados por vereadores de dez partidos diferentes, com a presença de duas mulheres e dez homens. Três dos integrantes da mesa são da oposição, um se diz independente e os demais são da base do prefeito ACM Neto (DEM). Cinco deles já ocupam alguma posição na atual mesa.

Para a primeira vice-presidência foi confirmado o nome do vereador Isnard Araújo (PSH), que já vinha sendo especulado desde que retirou sua candidatura para apoiar Prates.

O presidente estadual do PHS, Junior Muniz, já havia afirmado que o partido reivindicou o posto na mesa para que Isnard apoiasse Prates. Atualmente, Isnard ocupa a terceira vice-presidência. Já a segunda vice-presidência ficou com o vereador Kiki Bispo (PTB), que na atual mesa ocupa a posição de primeiro secretário.

Correligionário de Prates, o vereador Orlando Palhinha (DEM) vai comandar a terceira vice-presidência, deixando a segunda secretaria, posição atual dele na mesa. O primeiro secretário será Toinho Carolino (PTN), representante do primeiro partido da oposição que anunciou apoio ao democrata.

A segunda secretaria ficou com Joceval Rodrigues (PPS), que é o atual líder de governo na Câmara, e a terceira com Tiago Correia (PSDB). Ambos lançaram pré-candidatura para a presidência da Casa, mas desistiram para apoiar o democrata. A quarta secretaria será comandada por Ana Rita Tavares, única representante do PMB no Legislativo.

Outro nome que já vinha sendo sondado era o do vereador Luiz Carlos Suíca (PT), que vai mesmo comandar a Ouvidoria da Câmara. A ouvidora substituta será a vereadora Cátia Rodrigues (PHS), mesma posição que ocupa na atual composição da mesa.

O corregedor da Casa, vereador Edvaldo Brito (PSD), também continua nesta posição. O procurador da Casa será o vereador José Trindade (PSL). Quanto à liderança de governo, o favorito para ocupar a vaga deixada por Joceval Rodrigues é o vereador Henrique Carballal (PV), que atualmente é o ouvidor da Câmara.

Posse

A posse dos 43 vereadores vai ocorrer no próximo domingo, em solenidade no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal, às 14h30. Os trabalhos serão dirigidos pelo vereador Paulo Câmara (PSDB), atual presidente da Casa.

Formada a mesa de trabalho, o presidente convidará dois vereadores para secretariarem a sessão solene e designará um deles para proceder à chamada nominal de todos os vereadores, por ordem alfabética.

No dia seguinte (2 de janeiro), às 9h, os vereadores voltam ao Plenário Cosme de Farias, desta vez para eleger a mesa diretora do primeiro período da 18ª Legislativa.

Após as eleições de outubro, Leo Prates e outros quatro vereadores – Isnard Araújo (PHS), Geraldo Júnior (SD), Tiago Correia (PSDB) e Joceval Rodrigues (PPS) – formaram o movimento Câmara Democrática, em oposição à reeleição de Paulo Câmara, que inicialmente deseja comandar o Legislativo novamente.

O combinado entre eles era que aquele que conquistasse mais apoio seria o candidato do grupo. Aos poucos, os aliados foram desistindo de suas candidaturas para apoiar Prates.

Os últimos partidos a anunciarem apoio ao democrata foram o PCdoB e o PSB, que têm três vereadores e declararam na terça-feira, 28, a opção por Prates após ele acatar 17 pontos reivindicados pelas legendas.

