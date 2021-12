Léo Prates afirma que emenda vai reduzir déficit de médicos em Salvador

O secretário municipal de Saúde de Salvador e deputado estadual Léo Prates (DEM) afirmou, durante entrevista ao programa 'Isso É Bahia', da rádio A TARDE FM, que a emenda colocada pelo deputado federal João Roma (DEM) ao Programa Médicos pelo Brasil, do Governo Federal, de sua autoria, para que os municípios possam absorver médicos com recursos próprios, é para resolver o problema da dificuldade na fixação de médico na atenção básica.

“Temos problemas com a contratação do médico. Temos dificuldade na fixação, principalmente na atenção básica. Fizemos concurso público, realizamos Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e estamos contratando até via Pessoa Jurídica (PJ), mas ainda não temos o suficiente. O prefeito ACM Neto aumentou o salário para 15 mil, mas ainda não estamos conseguindo suprir a demanda”, pontuou o secretário de saúde, durante conversa com os paresentadores Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.

Concurso público

Durante a entrevista, Léo Prates afirmou ainda que “Salvador tem um déficit de 180 médicos na rede municipal de saúde”.

Ele explicou que os distritos com o menor número de atendimento são os de Valéria e do subúrbio ferroviário. Para resolver o problema, o secretário revelou que 400 médicos devem ser contratados via concurso público.

Sonho de ser prefeito de Salvador

Questionado sobre suas pretensões políticas, o secretário municipal de Saúde de Salvador revelou que espera um dia assumir o executivo da capital baiana.

“Eu tenho o sonho de ser prefeito de Salvador, mas isso não precisa ser agora em 2020. Eu sempre digo que na política eu tenho três bússolas: Deus, o povo de Salvador e o Prefeito ACM Neto. Espero um dia conseguir ser prefeito, mas se não acontecer, eu estarei feliz pela minha vida pública, por ter podido ajudar tanta gente por onde passei”, afirmou o secretário de saúde.

