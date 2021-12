Leo Kret é exonerada de cargo da prefeitura de Salvador

A ex-vereadora Leo Kret (DEM) foi exonerada do cargo de ouvidora setorial da Secretaria Municipal de Reparação. O ato de exoneração foi publicado no Diário Oficial do Município desta última quarta-feira, 4.

Pré-candidata a vereadora nas eleições de outubro, Leo Kret afirmou que pediu para sair com o objetivo de dar prioridade aos estudos."Fui eu que desisti, eu passei no curso de Direito da Uneb e o requisito era não ter remuneração maior que quatro salários. Priorizei meus estudos", explicou Leo Kret ao Portal A TARDE.

No Diário Oficial, a informação foi divulgada com o nome original da pré-candidata. Questionada, Leo Kret explicou que o motivo era porquê ela não havia enviado os dados com os documentos atualizados para a prefeitura, para que fosse usado o seu nome social.

*Sob supervisão do editor Aparecido Silva

