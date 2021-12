Lei que reduz cargos e extingue órgãos estaduais é sancionada por Rui Costa

O governador Rui Costa sancionou nesta quarta-feira, 19, a Lei nª 14.032/2018, que modifica a estrutura organizacional do governo do estado, com o corte de 1.834 cargos comissionados, além da extinção da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Sudic) e do Centro Industrial do Subaé (CIS).

A medida, publicada no Diário oficial do Estado (DOE), detalha o número e o tipo de cargos que serão extintos em cada secretaria e órgãos vinculados.

Por outro lado, foi confirmado o veto à extinção da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), já antecipado pelo governador, assim como o veto à extinção de três cargos na estrutura do Corpo de Bombeiros Militar.

A mesma lei cria 1.615 cargos, também distribuídos nas diferentes secretarias.

