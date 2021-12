Lei de Abuso de Autoridade é 'vingança contra a Lava Jato', diz procurador

Os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato divulgaram um vídeo, nesta quarta-feira, 19, no qual criticam o projeto de lei de Abuso de Autoridade de autoria do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Deltan Dallagnol afirma que, se aprovado, o projeto vai "calar de vez a força tarefa da Operação Lava Jato e o Juiz Sérgio Moro".

O relator da proposta, senador Roberto Requião (PMDB-PR), apresenta nesta quarta-feira novo parecer à Comissão de Constituição e Justiça a respeito do tema.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) prevê que a lei seja aprovada ainda em maio.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a procuradora da República Isabel Groba lembra que, em 2013, protestos impediram a "aprovação da PEC 37, que retirava do Ministério Público o poder de investigar". "Agora, os políticos tentam calar as autoridades novamente", afirma.

O procurador da República Carlos Fernando Santos Lima, que também integra a força-tarefa da Lava Jato, explicou que todos são contra o abuso de autoridade, "mas não é isso que está em jogo". "Esse projeto promove uma verdadeira vingança contra a Lava Jato. O que desejam é processar criminalmente o policial que os investiga, o procurador que os acusa e o juiz que o julga", disse.

