Supremo autoriza abertura de inquérito contra Temer

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de inquérito para investigar Michel Temer, segundo divulgado pela TV Globo. O pedido de investigação contra o presidente foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e acatado por Edson Fachin, ministro e relator da Lava Jato no STF.

Com a decisão do ministro, o peemedebista passa à condição de investigado na Operação Lava Jato. A decisão ocorre após a deleção do dono da JBS, Joesley Batista.

Ele afirmou que o presidente deu aval para pagar propina ao deputado cassado Eduardo Cunha para ficar calado. Batista garante que tem áudio que comprova a fala de Temer.

Em nota divulgada nesta quarta, o Planalto afirmou que o presidente "não participou nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar".

A conversa entre Joesley e Temer teria acontecido no dia 7 de março, no Palácio do Planalto, o que foi confirmado pelo presidente, apesar de dizer que não "lembra" de ter falado sobre este teor.

O escândalo abala Brasília desde quarta, 17, quando a denúncia foi publicada pelo jornal "O Globo". Nesta quinta, Temer está reunido com políticos aliados para tentar contornar a situação. Às 16h, ele deve fazer um pronunciamento à nação. Para isso, aguarda ter acesso ao àudio gravado pelo dono da JBS.

Outros aliados do governo, por sinal, já sinalizam a quebra de apoio a Temer. Alguns, inclusive, pedem para o presidente renunciar, o que Temer garante que não irá fazer até o momento. A oposição deve protocolar um pedido de impeachment na Câmara e no Senado.

