Senadora Gleisi e ex-ministro Paulo Bernardo são denunciados

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), o marido dela, o ex-ministro do Planejamento e das Comunicações Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Kugler foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O inquérito foi encaminhado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para o Supremo Tribunal Federal (STF). O processo faz parte da Operação Lava Jato.

O trio é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eles supostamente teriam recebido R$ 1 milhão desviado da Petrobras para a campanha de Gleisi ao Senado em 2010.

No mês passado, Janot tinha anulado um pedido feito pela Polícia Federal para indiciar a senadora, alegando que autoridades com foro privilegiado não podem ser indiciadas pela PF.

Não data para o ministro Teori Zavascki julgar o processo.

Em nota à imprensa, a senadora nega envolvimento dela e do marido em irregularidades. "Todas as provas que constam no inquérito comprovam que não houve solicitação, entrega ou recebimento de nenhum valor pela senadora Gleisi Hoffmann ou pelo ex-ministro Paulo Bernardo".

"Inúmeras as contradições nos depoimentos dos delatores, as quais tiram toda a credibilidade das supostas delações. Um deles apresentou, nada mais, nada menos, do que cinco versões diferentes para esses fatos, o que comprova ainda mais que eles não existiram".

Em novembro do ano passado, o doleiro Alberto Youssef disse, em delação premiada, ter repassado dinheiro para a campanha da senadora a mando do ex-diretor Paulo Roberto Costa.

Costa também afirma que o repasse de R$ 1 milhão pode ser comprovado com a inscrição feita por ele em sua agenda pessoal, que foi apreendida pela Polícia Federal.

adblock ativo