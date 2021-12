Presidente da Amab vê ação contra Lava Jato

O presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Freddy Carvalho Pitta Lima, afirmou, nesta segunda-feira, 5, que as mudanças feitas no pacote de medidas anticorrupção, aprovado pela Câmara e que tramita no Senado, vêm para “atacar a Lava Jato”, operação que, segundo ele, “combateu as maiores fontes de renda dos maus políticos: a corrupção e o caixa-dois”.

O magistrado criticou, também, a emenda que estabelece a criminalização de juízes e membros do Ministério Público, que foi acrescentada ao pacote de medidas anticorrupção, antes de ser aprovada na Câmara Federal. Para ele, ela representa uma tentativa de “intimidar juízes”.

Intimidação

“O mau político não vive do salário de político, nem de verba de gabinete. Ele vive de corrupção. E a Lava Jato está justamente atacando eles. Então, veio essa medida de abuso de autoridade justamente para querer intimidar a ação do magistrado no ataque à corrupção”, disse Lima, ao visitar, nesta segunda, a sede do Grupo A TARDE.

Lima disse que o cerceamento à ação dos magistrados ocorre por causa “da forma intimidatória” que vem colocada na lei: “A lei vem tentar intimidar o magistrado para ele temer dar uma decisão e essa decisão, pelo simples fato de ser reformada, ser interpretada de uma forma que ele vai descumprir uma legislação e, com isso, o juiz responderia a uma ação penal”.

O presidente da Amab faz, ainda, um paralelo com a sociedade. Para ele, se o juiz se sentir intimidado e não der uma decisão devida, a sociedade perde. Lima afirmou que os magistrados ficarão “reféns de maus advogados”, que, a partir de uma representação criminal, intimidarão os trabalhos dos juízes.

“A sociedade está compreendendo que, quando um juiz é enfraquecido, ela também é enfraquecida. O enfraquecimento da liberdade e da independência do juiz impacta na proteção jurisdicional da sociedade”, ressaltou. Lima disse que já existe lei que pune atos ilícitos de magistrados, no âmbito administrativo, cuja punição máxima é a aposentadoria compulsória, e também no criminal.

