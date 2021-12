PF investiga esposa do ex-gerente da Transpetro preso na 47ª fase da Lava Jato

Policiais federais cumprem na manhã desta sexta-feira, 23, em Salvador, a 50ª fase da Operação Lava Jato. A ação batizada de "Sothis II" investiga no âmbito da 47ª fase a lavagem subsequente em contratos da Transpetro, assim como o pagamento de propina a agentes públicos.

Conforme o G1 nacional, o alvo dos agentes na capital baiana é Ana Zilma Fonseca de Jesus, esposa do ex-gerente da empresa investigada, José Antônio de Jesus, preso na 47ª fase da operação.

De acordo com a Polícia Federal (PF), são cumpridos três mandados de busca e apreensão. A operação acontece também nos municípios de Campinas e Paulínia, no interior do estado de São Paulo.

Os mandados judiciais, segundo a PF, foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná.

47ª fase

A fase que prendeu o ex-gerente da Transpetro em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi deflagrada, pelo juiz federal Sérgio Moro, no dia 21 de novembro de 2017.

Batizada de Operação Sothis, a ação teve como alvo familiares e intermediários do então preso, todos suspeitos de receber R$ 7 milhões de propinas da empresa engenharia NM, na troca de contratos com a subsidiária da Petrobras entre setembro de 2009 e março de 2014.

