PF deflagra fase da Operação Lava Jato em Salvador, São Paulo e Fortaleza

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira, 16, dezessete mandados de busca e apreensão em Salvador, São Paulo e Fortaleza em nova fase da Operação Lava Jato.

Batizada de "Marquetagem", em alusão ao significado do termo que define o uso da publicidade distantes dos valores éticos, a investigação consiste em mais uma fase da Operação Lava Jato Eleitoral que teve início em 2018 com a colaboração premiada dos executivos do Grupo J & F.

A ação desta sexta busca levantar novas provas acerca das condutas potencialmente ilícitas de agentes políticos e empresários envolvidos na liberação de créditos tributários oriundos do Programa de Incentivos às Atividades Portuárias e Industriais do Ceará – PROAPI, em troca do recebimento de vantagem indevida.

De acordo com a PF, os pagamentos, que totalizam R$ 25 milhões, teriam ocorrido por meio de notas fiscais frias, doações oficiais e simulação da prestação de serviços durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014.

