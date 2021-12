Moro aceita denuncia e torna a mulher de Cunha ré em ação

O juiz federal Sérgio Moro aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra a mulher do presidente afastado da Câmara Eduardo Cunha (PMDB). Com isso, Cláudia Cruz virou ré no processo da Operação Lava Jato.

Ação foi desmembrada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República, já que Cláudia não tem foro privilegiado, ao contrário do seu marido.

O processo analisa as contas bancárias secretas mantidas pelo casal na Suíça de forma ilegal, sem ser declarada à Receita Federal. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Cláudia tinha consciência dos crimes que praticava e é a única controladora da conta em nome da offshore Köpek, na Suíça.

Ela utilizou essa conta para pagar despesas de cartão de crédito no exterior de mais de US$ 1 milhão no período de sete anos, entre 2008 e 2014. De acordo com a investigação, os gastos são incompatíveis com o os salários e petrimônio de Cunha.

A suspeita é que o peemedebista usava a conta para receber propinas oriundas do esquema de corrupção da Petrobras.

Além de Cláudia, Moro também aceitou denuncia contra Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, o lobista João Augusto Rezende Henriques, e o ex-diretor da area Internacional da Petrobras Jorge Luiz Zelada.

