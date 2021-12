Ministros do STF criticam atuação de Moro

Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão insatisfeitos com a atuação do juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, da 'Folha de São Paulo'. A principal ressalva é referente à divulgação do conteúdo das escutas telefônicas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um dos incomodados é o ministro Teori Zavascki, que também atua na Lava Jato nos casos de investigados com foro privilegiado. Segundo a colunista, ele tem feito críticas a Moro.

A Advocacia Geral da União (AGU) solicitou que Teori Zavascki garanta a posse do ex-presidente enquanto a Corte do Supremo não decida sobre o pleito. A medida anularia a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a posse de Lula e disse que o caso dele deve ser investigado por Moro. Com isso, o magistrado poderia determinar a prisão preventiva do petista.

Reclamações

Além de Teori, o ministro Marco Aurélio Mello condenou a condução coercitiva de Lula para prestar depoimento. Carmem Lúcia também opinou que essa medida só deveria ser tomada em caso de investigados intimados que se negaram a comparecer para depor, o que não aconteceu com Lula.

Outros dois ministros, que não tiveram os nomes revelados, teriam dito para a colunista que o uso dos grampos em Lula aparentemente não seguiu rigidamente as regras. A lei de interceptações telefônicas determina que qualquer diálogo que não contenha indício de crime deve ser destruído, já que o intuito não é expor a intimidade do investigado.

No caso do grampo de Lula, Moro divulgou até mesmo uma conversa entre a ex-primeira-dama Marisa Letícia com um dos filhos, Fábio, em que ela aparece xingando os panelaços.

Outro ministro critica a divulgação da conversa entre Lula e a presidente Dilma Rousseff, que tem foro privilegiado. Para ele, Moro deveria ter enviado o conteúdo ao STF sob sigilo, para que a Corte examinasse se houve tentativa de obstrução da justiça.

