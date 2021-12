Manifestantes fazem ato em defesa da Lava Jato no Farol da Barra

Cerca de 1,2 mil pessoas participaram, neste domingo, 4, de uma manifestação a favor da operação Lava Jato e contra a corrupção no Farol da Barra, na orla de Salvador. Os manifestantes também protestaram contra o pacote anticorrupção aprovado na madrugada da última quarta-feira, 30, pela Câmara dos Deputados.

>>Confira as imagens do protesto na Barra

Segundo eles, as mudanças feitas e aprovadas pelos deputados na proposta original (as dez medidas contra a corrupção, apresentadas pelo Ministério Público Federal) foram uma tentativa de barrar a operação Lava Jato, que já levou à prisão políticos e grandes empresários.

Manifestações similares ocorreram também em diversos estados, como Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Salvador, o ato conta com a participação de movimentos como o Vem Pra Rua, a Ordem dos Médicos do Brasil, além de promotores, procuradores e juízes. O vereador eleito Cesar Leite (PSDB), que foi coordenador do Vem Pra Rua na Bahia, também participou da manifestação.

Na capital baiana, o senador Renan Calheiros, que recentemente se tornou réu em um processo no Supremo Tribunal Federal, foi um dos principais alvos do protesto. Os manifestantes pediam a prisão de Renan, que, para eles, representa "o que de pior há no Congresso".

O ato causou congestionamentos no entorno, principalmente na Ladeira da Barra. Encabeçada por movimentos que foram às ruas pedir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), a manifestação contou com presença de público menor em relação aos atos contrários à petista.

No protesto, os organizadores leram os nomes dos 32 deputados baianos que votaram à favor do pacote anticorrupção, que prevê, entre outros pontos, que juízes e promotores poderão responder por crime de abuso de autoridade por determinadas condutas.

Enquanto os nomes eram pronunciados, o público vaiava. Por outro lado, também foram ditos os nomes dos deputados baianos que votaram contra o projeto, que foram aplaudidos.

Os manifestantes também fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas na Colômbia, entre eles 19 jogadores da Chapecoense, que disputaria naquele país a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

