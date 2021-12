Governo desconfia de edição de áudio da conversa entre Temer e Joesley Batista

O Palácio do Planalto desconfia que a gravação feita pelo dono do grupo JBS, Joesley Batista, da conversa com o presidente Michel Temer (PMDB) foi editado. De acordo com a coluna "Painel" do jornal "Folha de S. Paulo", a equipe do peemedebista pretende enviar o áudio para análise de peritos.

Caso a edição seja comprovada, o governo reforçaria a tese de que Temer foi vítima de uma "conspiração", como ele mesmo defende. O discurso de que o grampo foi ilegal também ganharia força.

Para o governo, a gravação foi feita sem autorização da Justiça. Por isso, eles questionam a decisão da Procuradoria-Geral de República de validar os áudios.

>> Confira a gravação da conversa entre Joesley e Temer

Pela denúncia de Joesley, Temer teria dado aval para pagamento de propina para Eduardo Cunha (PMDB) continuar calado na prisão. "Tem que manter isso, viu", disse o presidente. Contudo, o Planalto contesta essa versão e alega que o peemedebista não incentivou o pagamento para ninguém.

A denúncia de Joesley causou uma crise política em Brasília, mas Temer afirma que não vai renunciar.

