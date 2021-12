Executivo da Odebrecht é preso em Salvador pela Lava Jato

O executivo Humberto Mascarenhas, chefe do setor de operações da Odebrecht, foi preso nesta terça-feira, 22, em Salvador, durante a 26ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Xepa. Além de cumprir este mandado de prisão preventiva, policiais federais também conduziram coercitivamente uma pessoa ligada a empreiteira para depor sobre a ação. Para isso, eles estiveram na sede da empresa na avenida Paralela.

Uma terceira pessoa, alvo de um mandado de prisão temporária, não foi localizada na capital baiana. Na Bahia, os policiais federais ainda cumprem oito mandados de busca em Salvador e em Mata de São João, na região metropolitana.

A ação também acontece no Distrito Federal e outros seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí e Minas Gerais. No total, são cumpridos 67 mandados de busca e apreensão, 28 mandados de condução coercitiva, 11 mandados de prisão temporária e quatro mandados de prisão preventiva.

O foco dos policiais federais é a empresa Odebrecht. Além da capital baiana, eles também fazem buscas em outras unidades da Odebrecht pelo país. Em Brasília, eles cumprem mandados no hotel Golden Tulip, onde vários políticos moram.

Acarajé

A 26ª etapa da Lava Jato é um desdobramento da fase Acarajé, que focou no publicitário João Santana, que foi preso com a mulher Mônica Moura após eles voltarem para o Brasil.

Além do casal, eles prenderam executivos da empreiteira. Na ocasião, os investigadores disseram que a Odebrecht pagava "acarajé" (como eles chamavam as propinas) para políticos.

Essa ação levou a descoberta de provas sobre um esquema de contabilidade paralela na Odebrecht, o que resultou nesta etapa. Essa movimentação era para pagamento de vantagens indevidas a terceiros. Segundo a PF, vários beneficiários têm vínculo direto ou indireto com o poder público.

De acordo com a PF, há indícios de que a empreiteira usou operadores financeiros ligados ao mercado paralelo de câmbio para ter acesso a esses recursos.

Antes disso, a fase Acarajé já teve outro desdobramento, quando policiais federais prenderam uma funcionária da Odebrecht e fizeram buscas na sede da empresa.

adblock ativo