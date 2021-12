Ex-senador é preso em nova fase da Lava Jato

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 12, a 28ª fase da Operação Lava Jato. O ex-senador Gim Argello foi preso durante a ação batizada de "Vitória de Pirro". São cumpridos outros 20 mandados judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

O ex-senador foi citado na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. De acordo com ele, Gim e outros parlamentares cobravam dinheiro de empreiteiros investigados na Lava Jato para que eles não fossem convocados para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado.

O ex-senador foi integrante da CPI no Senado, além da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) instaurada no Congresso Nacional.

Foram expedidos dois mandados de prisão temporária contra pessoas ligadas ao ex-senador. Os nomes não foram divulgados.

De acordo com a PF, essa nova fase da operação foi batizada em referência a expressão "Vitória de Pirro" que "representa uma vitória obtida mediante alto custo, popularmente adotada para vitória considerada inútil. Em que pese a atuação criminosa dos investigados no sentido de impedir o sucesso da apuração dos fatos na CPI/Senado e CPMI/Congresso Nacional, tal fato se mostrou inútil frente aos resultados das investigações realizadas no âmbito da denominada Operação Lava Jato".

adblock ativo