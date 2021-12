Ex-secretário nacional de Justiça é preso na Lava Jato

O ex-secretário nacional de Justiça, Astério Pereira dos Santos, foi preso pela operação Lava Jato no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 5. Ele é suspeito de crimes como lavagem de dinheiro, pagamento de propina e também de ter envolvimento na fuga do empresário Arthur Cesar de Menezes Soares Filho, conhecido como 'Rei Artur'.

A prisão foi feita na casa do ex-secretário no bairro do Leblon. A prisão foi determinada pelo juiz federal Marcelo Bretas, que expediu 32 mandados de busca e apreensão. Ainda na ação, outras sete pessoas foram presas.

