Dilma diz que Judiciário e polícia não podem ser politizados

Em mais um discurso duro contra o grampo que registrou uma conversa sua com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente Dilma Rousseff buscou a estratégia de desqualificar os atos do Judiciário e da Polícia Federal (PF) ao dizer que as instituições estão agindo de forma politizada contra o seu governo. Durante a entrega de imóveis do Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), nesta sexta-feira, 18, a petista disse que essas instituições estão fugindo de seu papel.

Sem citar o nome do juiz Sergio Moro, que deixou vazar o áudio da conversa de Dilma com Lula, a presidente mandou um recado para o magistrado, afirmando que vai "tomar as medidas cabíveis" e que nos "Estados Unidos quem grampeia o presidente vai preso".

Para justificar seu posicionamento, Dilma frisou que apenas o Supremo Tribunal Federal (STF) pode autorizar um grampo na presidente e que não pode aceitar que isso não seja respeitado. Segundo ela, seria um retrocesso à ditadura.

Dilma destacou que não é contra o combate à corrupção. "Eu sou a favor do mais rigoroso combate à corrupção e aos maus feitos. Que todos os corruptos que tenham crimes vão para a cadeia. A única coisa que não sou a favor é que alguém justifique que para combater a corrupção é necessário passar por cima da democracia. É absolutamente necessário que a democracia e o direito sejam respeitados", defendeu.

Para isso, ela ressaltou que o Judiciário e a Polícia precisam agir de forma imparcial. "Temos instituições sólidas no Judiciário e na Polícia, que são apolíticas. Consideramos uma volta na história, a politização desses órgãos e nada, nem ninguém pode defender polícia e justiça que seja a favor de alguém", afirmou, em clara acusação de que Moro estaria agindo em nome de interesse de partidos políticos.

Tentando manter um tom respeitoso com as instituições, Dilma afirmou que deu autonomia para a Polícia Federal em seu governo, justamente para garantir investigações imparciais. Também ressaltou que o Ministério Público tem que trabalhar sem pressão política.

Em diversos momentos de seu discurso, Dilma fez referência à ditadura e tentou comparar a ação de Moro e da PF a esse período. "Nos anos 20, como funcionava? A polícia prendia não porque aquela pessoa estava cometendo delito, mas para seguir interesses de coronéis. Juízes prendiam para satisfazer os interesses dos grandes proprietários", afirmou, insinuando que é isso que está acontecendo agora.

