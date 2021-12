Com ficha suja, deputados desistem da CPI contra Lava-Jato

Esta semana, um grupo de deputados voltou atrás na Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) que investiga delações da Lava Jato, maior ação contra a corrupção já deflagrada no país. A investigação já condenou 160 pessoas e recuperou R$ 12 bilhões.

Após a repercussão negativa para a criação da CPI para investigar a Operação Lava Jato na Câmara dos Deputados, as assinaturas para apresentar um requerimento contra a criação da comissão não foram suficientes, apesar da grande moção dos líderes pela criação do grupo de inquérito.

A CPI, proposta pelo PT, recebeu o apoio de líderes de diversos outros partidos de esquerda, mas também do MDB de Michel Temer e do PR e PP. Os partidos PDT, PCdoB e PSOL se envolveram na busca por apoio e conseguiram 180 aprovações dos parlamentares. No entanto, após o registro do pedido, a repercussão levou a retirada de 20 apoiadores da CPI. O líder Paulo Pimenta, do PT, usou a tribuna para chamar os desistentes de “covardes”, no dia 20. Em 21 de junho, outros 33 desistiram da CPI.

Segundo o levantamento da revista Congresso em Foco, divulgado ainda em 2017, 238 deputados da atual legislatura (2015-2018), cerca de metade do parlamento brasileiro é investigado, tem inquérito formado ou já foi condenado pela Lava Jato.

Fraudes

“É necessário investigar a possibilidade de manipulação das colaborações premiadas, o que indica fraude nos procedimentos e a possibilidade do envolvimento de agentes públicos”, afirmaram os dezesseis deputados federais que criaram o documento original.

A Mesa Diretora da Câmara já recebeu os 53 pedidos de retirada de assinaturas do requerimento e a CPI não deverá mais ser formada.

Desistentes

No ato, os deputados desistentes afirmaram que não tinham intenção de enfraquecer a Lava Jato. Darcísio Perondi (MDB-RS), por exemplo, afirmou em nota que foi induzido ao “erro” e não tem como objetivo “desconstruir as delações premiadas e, por consequência, esvaziar a Operação Lava Jato”. Perondi é investigado por ter recebido recursos da Odebrecht.

“Assinei, mas fui induzido ao erro. Depois que li com mais cuidado as justificativas do pedido, entendi que a CPI em questão não ajuda em nada ao Brasil, tampouco o combate à corrupção. Não vou avalizar nenhuma iniciativa, de qualquer partido que seja, que tenha como objetivo atrapalhar o trabalho que vem sendo feito para passar o País a limpo”, disse o emedebista.

Outros deputados também apontaram que a CPI era alvo de fake news (notícias falsas), pois o alvo eram as delações premiadas, e não a operação Lava Jato como um todo.

“Percebi que meu apoio estava sendo usado de forma distorcida por setores da mídia”, afirmou o deputado Jose Stédile (PSB-RS), investigado por desvios no Fundo Municipal de Assistência e Previdência do Servidor Público de Cachoeirinha (FUMAP), cidade onde foi prefeito no interior gaúcho.

Na lista de apoiadores da CPI constavam outros nomes, como Zeca Dirceu, filho de José Dirceu (PT-PR), acusado de ter recebido do executivo da Odebrecht, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, de receber junto ao pai uma propina de R$ 850 mil.

Outro deputado que assinou o requerimento foi Júlio Delgado (PSB-MG), também investigado por ter recebido recursos para campanha doados pela UTC Engenharia. Marco Maia (PT-RS), que também apoiou a CPI, é suspeito de falsidade ideológica eleitoral e por ter recebido R$ 1,35 milhão indevido como caixa 2 de campanha.

adblock ativo