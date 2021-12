"Chamei um grande amigo para ajudar", disse Dilma sobre Lula

Ao entregar moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), nesta sexta, 18, a presidente Dilma Rousseff justicou a decisão de levar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil.

Ela afirmou que, como dentro das famílias, quando algum problema acontece, chama-se um familiar para ajudar a superar. "Eu chamei um grande amigo meu e de vocês para me ajudar, chamei o presidente Lula para me ajudar", disse.

"O presidente Lula aceitou, mas tem muita gente que não quer ver ele trabalhando para ajudar o povo brasileiro para a gente voltar a crescer e gerar empregos. Ele está disposto a nos ajudar", afirmou.

Ela caracterizou como muito grave o grampo a uma ligação dela com o ex-presidente e agora ministro Lula. "Aconteceu um fato muito grave. Eu, ao convidar o presidente Lula, ele ia para São Paulo, a dona Marisa estava doente e ele não ia voltar para cerimônia de posse. Eu disse a ele que estava mandando o termo de posse para ele assinar caso não pudesse estar. A conversa apareceu gravada. Isso é grave. Grampo na presidência ou qualquer um de vocês é crime. Presidente de qualquer país democrático do mundo tem garantias constitucionais, não pode ser grampeado, a não ser com autorização da Suprema Corte. Se não tiver, vai preso. Grampeiam o presidente dos Estados Unidos e vê o que acontece. Vou tomar todas as providências cabíveis nesse caso. Se eu não tomar, se alguém pode me grampear sem a autorização da Corte, o que vai acontecer com o cidadão comum? Ninguém vai ter direito", disse

