Após grampos, governo quer substituir diretor da PF

O governo planeja substituir o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, que está no cargo desde 2011. A missão do novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, é conseguir um nome viável no prazo de 30 dias, segundo reportagem da 'Folha de São Paulo'. Oficialmente, o governo não se posicionou sobre o caso.

A relação de Daiello já estava desgastada com o governo, mas o Planalto perdeu a confiança nele depois que a PF, autorizada pelo juiz Sérgio Moro, gravou uma conversa entre a ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff.

Agora, Aragão tenta achar no quadro de delegados habilitados para assumir o cargo alguém que possa aceitar o convite de substituir Daiello em meio ao desgaste político que a troca pode causar.

Lula, setores do PT e do governo criticam o comportamento da PF nas investigações da Lava Jato, principalmente em relação aos vazamentos. As reclamações, inclusive, levaram a saída de José Eduardo Cardozo do Ministério da Justiça.

Daiello assumiu o cargo na gestão de Cardozo. A expectativa do Planalto era que ele deixasse a função com a saída do ministro, o que não aconteceu.

Em entrevista à 'Folha', no final de semana, o ministro da Justiça afirmou que trocaria uma equipe inteira de investigação em caso de vazamento de informações.

"Cheirou vazamento de investigação por um agente nosso, a equipe será trocada, toda. Eu não preciso ter prova. A PF está sob nossa supervisão. Se eu tiver um cheiro de vazamento, eu troco a equipe. Agora, quero também que, se a equipe disser 'não fomos nós', que me traga claros elementos de quem vazou porque aí vou ter de conversar com quem de direito", afirmou.

adblock ativo