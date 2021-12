Antagonismo político transforma artistas em alvos de boicote

O antagonismo político entre governistas e oposição levou a boicotes contra a atriz Letícia Sabatella e o grupo Portas do Fundo nesta semana. Primeiro um vídeo do canal humorístico do Youtube foi alvo de uma campanha de dislikes (não curtir) ao brincar com o procedimento de delação premiada feita pela Polícia Federal. Depois a atriz global, que é contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, teve sua página no Facebook bloqueada. Segundo ela, por conta de denúncias relacionadas às posições políticas.

Na produção do Porta dos Fundos, Gregório Duvivier vive o papel de um agente da Polícia Federal que ouve a delação de Fábio Porchat, um político corrupto. Duvivier demonstra indiferença no depoimento de Porchat enquanto ele aponta irregularidades contra colegados do PSDB.

Contudo, o policial se anima quando o político fala de um jantar em Paris (França) pago com o dinheiro público. O agente questiona o nome de um prato e, ao saber que foi arroz de lula, Duvivier grita: "pode emitir mandado de prisão. Avisa lá que a gente pegou o Lula!".

A brincadeira sobre um possível "justiçamento seletivo" da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, causou polêmica na internet. Apesar do alto número de visualizações (mais de 4 milhões), o boicote gerou um movimento de reprovação do roteiro. Até as 10 horas desta terça, 5, o vídeo recebeu 456.725 dislikes, enquanto 263.511 curtiram a produção.

"Treze anos no poder estraçalhando com este país de ponta a ponta e a culpa é da Polícia Federal que 'conspiratoriamente' persegue coitadinhos petistas. Olha... Faltam xingamentos... Chega a ser triste, de dar dó mesmo ver o nível da canalhice de canais com este", reclamou um internauta. "Triste, babaca, comprado. Receba meu dislike e adeus inscrição no canal", disse outro.

Atos antidemocráticos

O cientista político Joviniano Neto avalia que o conflito é legítimo da democracia, mas defende que o embate deve ser feito dentro das normas, respeitando posições diferentes.

"É normal que o conflito chegue em todos os setores da sociedade (não apenas na política), inclusive em um grande momento de polarização como estamos vivendo. Mas o modo como está sendo feito, com estigmatização do adversário, de ofensas pessoais e desqualificação dos adversários, isso é uma posição profundamente antidemocrática", defende.

Para ele, as redes sociais ajudam na radicalização, já que nesses espaços as pessoas "falam com menos censura, menos controle, jogam as emoções e ressentimentos. O espaço das redes sociais amplia a participação, mas também faz com que as pessoas reativem suas posições e acabem tendo menor controle verbal e psicológico".

O cientista político analisa que o momento atual se assemelha ao vivenciado no Brasil na época dos governos de Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas e João Goulart. "Encontramos essa radicalização na luta pelo governo de Getúlio, Juscelino e Jango, quando as pessoas passavam dos limites e houve, inclusive, ofensas pessoais. É a reativação de um estilo de atuação política que se tornou muito clara em 1950",a firma.

Antagonismo político transforma artistas em alvos de boicote

Um dos criadores do Porta dos Fundos, Antonio Tabet, usou o perfil no Facebook para criticar o boicote. "Quem me conhece sabe qual é a minha posição em relação ao atual governo e corruptos em geral. Minha posição, aliás, é compartilhada pela maioria dos meus colegas. Acho que a Polícia Federal faz um trabalho bastante competente, sou ‪#‎TeamMoro‬ e, nem por isso, acho que Cunha, Temer, Feliciano e outros políticos são menos piores que os que hoje gostaria de ver derrubados", disse.

Apesar de criticar o governo de Dilma, Tabet também afirma que é contra o "justiçamento seletivo", assunto abordado no vídeo. "Sou dos que acha que "justiçamento seletivo" é querer poupar os bandidos de agora propondo uma fila para punir primeiro os bandidos desde a era Pedro Álvares Cabral", explica.

Além disso, ele argumenta que o canal Porta dos Fundos tem profissionais com visões diferentes, dando pluralidade ao grupo: "Cada um de nós no Porta tem uma posição política e cabe ao outro respeitá-la sem prejuízo da amizade que nos uniu. Isso é civilidade. E nós, como grupo, refletimos essa pluralidade no nosso trabalho quando existe mais de um lado da moeda, o que é saudável".

Facebook

O Porta dos Fundos não foi o único alvo de represália. Nesta segunda, 4, a fanpage da atriz Letícia Sabatella saiu do ar. Ela atribuiu a situação a um boicote por conta de suas posições contrárias ao impeachment .

"Eu acho que as pessoas perderam a noção de limites em relação a uma conduta ética. As pessoas estão agredindo tanto. O Facebook bloqueou a página, provavelmente por um excesso de denúncia da extrema direita. Mas houve uma reação contrária e ele já desbloqueou. Algumas pessoas ligaram para o diretor da empresa", explicou.

Sabatella, que fez parte de um grupo de artistas contra o impedimento de Dilma (veja vídeo abaixo), também criticou a polarização que está acontecendo no Brasil: "Me preocupa muito o que está acontecendo com o país como um todo. Essa polarização e esse ódio. Então, estou pensando no que eu posso fazer para diminuir isso. Eu vou tomar alguma providência e mostrar que existe um limite".

