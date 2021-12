Lavagem mostra reflexo do clima político

A Lavagem do Bonfim, cujo cortejo entre o Comércio e o Bonfim ocorre nesta quinta-feira, 15, trará, no desfile de políticos, um retrato das recentes cooptações e indefinições partidárias.

Embora não seja ano eleitoral, o governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) já começam a disputa pelo coração dos soteropolitanos, com olhos em 2016. Será a estreia de Rui como governador no cortejo.

"Mas Rui tem história com a Lavagem", ponderou o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação. Neto foi ovacionado nos cortejos de que participou como prefeito, em 2013 e 2014.

Os membros do PTN, com a exceção do vereador Tiago Correia, devem caminhar com Rui. Os petistas esperam uma definição do PDT. Segundo Anunciação, o PDT não pode acender velas para dois santos - Andréa Mendonça (PDT) assumiu a Secretaria de Desenvolvimento em Salvador.

Anunciação espera que a reunião, nesta quarta, da cúpula pedetista com o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, defina a situação. "Esperamos que o PDT tome uma decisão de fé. Se eles decidirem ficar com o prefeito, a vida segue", disse Anunciação.

Prefeito

O prefeito ACM Neto sairá na Lavagem com os principais coligados. São esperados os peemedebistas Lúcio e Geddel Vieira Lima, os deputados tucanos Antônio Imbassahy e Jutahy Júnior, além do presidente da Câmara Municipal, Paulo Câmara. PRB e Solidariedade completam o time.

O vereador Tiago Correia anunciou na terça, 13, que, independentemente da decisão do PTN, permanecerá na base do prefeito e deve caminhar ao lado dele no cortejo de quinta.

"Sempre fiz oposição ao PT, por uma questão ideológica, e continuarei fazendo, ao lado do prefeito ACM Neto, que trabalha para transformar Salvador", disse Correia, que perdeu a disputa pela presidência da Câmara Municipal para Paulo Câmara.

O vereador Kiki Bispo (PTN) disse que a posição de Correia já era esperada, devido às ligações familiares do vereador com Neto. "Mas vamos discutir ainda a questão da fidelidade partidária", apontou.

Democratas de Camaçari também virão a Salvador para participar do cortejo. O PTN esperava o apoio de Neto para lançar Maurício Bacelar à prefeitura local.

Os democratas querem, agora, aproveitar a lavagem para lançar o nome do vereador Antonio Elinaldo. "Não existe mais possibilidade de conversa com o PTN, que tentou chantagear o prefeito (ACM Neto)", disse Elinaldo.

